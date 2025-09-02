Huawei Mate XTs : nouveaux détails sur la seconde génération de smartphone à trois écrans

Huawei se prépare à lancer la seconde génération de son smartphone pliable Mate XTs, un modèle tri-fold à trois écrans. Un teaser publié sur les réseaux sociaux révèle un nouveau coloris blanc et or, aux côtés des teintes rouge et noir déjà présentes sur la première génération.

La silhouette générale reste similaire, avec un cadre cannelé, un module photo octogonal et une structure en Z, mais quelques ajustements esthétiques semblent avoir été apportés. Les précommandes ont déjà commencé en Chine, l’annonce officielle étant attendue pour le 4 septembre.

Améliorations notables

Techniquement, le Mate XTs de seconde génération promet des améliorations notables. Il pourrait intégrer un processeur Kirin 9020, un bloc photo plus performant et une charnière renforcée baptisée « Tiangong Hinge System » pour réduire le pli d’écran. Le smartphone offrirait également la connectivité par satellite, fonctionnalité encore rare sur ce type d’appareil.

Le prix annoncé en Chine serait d’environ 15 000 yuans, soit près de 1 900 euros, un tarif plus abordable que celui de la première génération tri-fold. Malgré cette baisse, le coût reste élevé et limitera sans doute l’adoption massive de ce type de smartphone pliable. Huawei semble néanmoins vouloir rendre son appareil plus accessible tout en consolidant ses innovations techniques et esthétiques.