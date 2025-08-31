L’iPhone 18 pourrait abandonner le bouton Camera Control

Les prochains iPhone 17 pourraient être les derniers modèles à intégrer le bouton Camera Control, Apple jugeant que trop peu d’utilisateurs s’en servent, affirme une rumeur en provenance de Chine.

Une rumeur peu crédible

Selon un post publié mardi par le compte Weibo “OvO OvO OvO OvO” (anciennement “OvO Baby Sauce OvO”), Apple aurait informé ses fournisseurs qu’il ne poursuivrait pas les commandes de ce composant, invoquant un faible engagement des utilisateurs et une volonté de réduire les coûts.

Cependant, la fiabilité de cette information est très discutable : le leaker en question n’a aucun historique solide, est surtout connu pour relayer les rumeurs des autres et n’a fourni aucune source directe pour appuyer cette affirmation. Sans preuve supplémentaire ni rapports corroborés, il est préférable de considérer cette hypothèse avec prudence.

Un bouton qui divise les utilisateurs

Introduit avec la série iPhone 16, le bouton Camera Control a toujours été un sujet de débat. Certains utilisateurs apprécient ce contrôle tactile supplémentaire pour zoomer et ajuster rapidement leurs paramètres photo, allant jusqu’à le comparer à du matériel de photographie professionnelle. D’autres, en revanche, affirment qu’ils l’utilisent à peine et le jugent redondant avec les contrôles déjà disponibles à l’écran.

Apple pourrait encore le faire évoluer

L’avenir du bouton Camera Control dépendra sans doute de l’utilité réelle perçue par la majorité des utilisateurs. Apple pourrait choisir de le faire évoluer, de repenser son usage ou, à terme, de l’abandonner.

La spéculation autour de sa disparition paraît prématurée, mais elle illustre bien à quel point un nouveau bouton peut diviser. Apple avait déjà essuyé des critiques similaires lorsqu’elle avait remplacé le commutateur de sourdine par le bouton Action sur les modèles iPhone 15 Pro.