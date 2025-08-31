Apple Watch SE 3 : qu’attendre de la prochaine smartwatch abordable d’Apple ?

Aux côtés de l’Apple Watch Series 11 et de l’Apple Watch Ultra 3, Apple prévoit de lancer une nouvelle Apple Watch SE. Le modèle actuel n’a pas été mis à jour depuis 2022, ce qui en fait une mise à jour très attendue.

Taille et design

Selon l’analyste des écrans Ross Young, l’Apple Watch SE 3 pourrait être proposée en deux nouvelles tailles : 1,6 pouce et 1,8 pouce. Ces dimensions seraient légèrement supérieures à celles de l’Apple Watch SE 2, qui reprend le design de la Series 6 avec ses boîtiers de 40 mm et 44 mm.

Il est donc probable que l’Apple Watch SE 3 adopte le design de la Series 7, avec des bords plus fins et un format légèrement plus moderne. Actuellement, le modèle SE ne dispose pas d’un écran always-on, une fonction qu’Apple pourrait enfin rendre disponible sur la version 3, même si aucune rumeur solide n’a confirmé ce point.

Nouvelle puce S11

Apple a accidentellement révélé que l’Apple Watch SE 3 intégrerait la puce S11, la même que celle des Series 11 et de l’Ultra 3.

La S11 est très proche des S9 et S10, mais elle représentera un grand bond en performance par rapport à la S8 de la SE actuelle. Cela devrait offrir plus de réactivité et pourrait permettre des fonctionnalités avancées comme le traitement Siri directement sur l’appareil, le double tap ou encore plus de stockage.

Fonctions de santé possibles

Historiquement, l’Apple Watch SE a toujours eu moins de capteurs de santé que les modèles haut de gamme. Elle ne propose pas l’ECG ni la mesure du taux d’oxygène sanguin.

Cependant, Apple pourrait introduire des nouveautés accessibles, comme la détection de l’apnée du sommeil, déjà disponible sur les modèles plus récents (Series 9, Series 10, Ultra 2). Un capteur optique de fréquence cardiaque de troisième génération, introduit avec la Series 7, pourrait aussi remplacer celui de deuxième génération encore utilisé sur l’actuelle SE.

On peut aussi s’attendre à une autonomie améliorée, une recharge plus rapide et une meilleure résistance à l’eau.

Une rumeur de boîtier en plastique abandonnée

En 2024, Bloomberg avait rapporté qu’Apple travaillait sur une Apple Watch SE avec un boîtier coloré en plastique, rappelant l’iPhone 5c. Mais selon Mark Gurman, Apple aurait finalement abandonné cette idée, le design n’ayant pas convaincu et le coût des matériaux ne permettant pas de rendre l’appareil plus abordable que l’aluminium actuel. L’Apple Watch SE 3 devrait donc conserver un boîtier en aluminium.

Prix et lancement

Apple devrait conserver l’Apple Watch SE 3 à un prix abordable, afin de continuer à séduire notamment les parents qui l’achètent pour leurs enfants. L’actuelle est vendue à partir de 249 $ pour le modèle 40 mm et 279 $ pour le modèle 44 mm, et aucune hausse n’est attendue.

La montre devrait être présentée lors de l’événement iPhone d’Apple en septembre, probablement le 9 septembre. Les précommandes pourraient ouvrir le 12 septembre, avant une sortie prévue le 19 septembre.