Nouvelle vague de licenciements chez Crystal Dynamics (Tomb Raider)

Le studio Crystal Dynamics a confirmé une nouvelle vague de licenciements, la troisième en deux ans. Dans un communiqué publié sur LinkedIn, la direction qualifie cette décision de « très difficile », évoquant des « évolutions des conditions commerciales » pour justifier cette réduction d’effectifs.

Aucun chiffre n’a été communiqué concernant le nombre exact de collaborateurs concernés, mais le studio assure vouloir accompagner au mieux les salariés touchés.

Développement du prochain jeu

Malgré cette restructuration, Crystal Dynamics insiste sur le fait que le développement du prochain Tomb Raider ne sera pas affecté. La franchise reste selon le studio un pilier stratégique à long terme et un élément incontournable de ses priorités créatives. En clair, les coupes budgétaires visent à sécuriser le cœur de l’activité, sans remettre en cause ses licences phares.

Cette annonce s’inscrit dans un climat tendu pour l’industrie vidéoludique, marqué par une succession de vagues de licenciements.

Crystal Dynamics avait déjà procédé à une réorganisation en mars 2025, tandis qu’en juillet, l’annulation du remake de Perfect Dark avait suivi la fermeture de The Initiative, studio partenaire du projet. Ces difficultés illustrent la fragilité économique d’un secteur où les coûts de production explosent alors que la rentabilité se fait de plus en plus incertaine.

Si le studio tente de rassurer sur l’avenir de Tomb Raider, symbole de sa stratégie à moyen terme, cette nouvelle réduction d’effectifs nourrit toutefois les inquiétudes quant à la pérennité de ses autres projets et au moral des équipes encore en place.