Mac mini : que faut-il attendre du prochain modèle ?

Marko Zivkovic de AppleInsider a révélé avoir découvert un identifiant de périphérique correspondant “presque à coup sûr” à un Mac mini équipé d’une puce M5.

Concept de Mac Mini

Vers des puces M5 et M5 Pro

Le mois dernier, Zivkovic avait déjà trouvé un identifiant lié à un potentiel Mac mini doté d’une puce M5 Pro. Tout porte donc à croire que le prochain Mac mini sera décliné en versions M5 et M5 Pro, succédant logiquement aux actuelles variantes M4 et M4 Pro.

Si cela semble évident, il faut rappeler qu’Apple ne met pas toujours à jour son Mac mini de manière régulière. Par exemple, le modèle avait sauté les puces M3 et M3 Pro.

Peu de changements de design attendus

Côté design, il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés. Le Mac mini a déjà bénéficié en octobre 2024 de sa première refonte depuis 2010. Ce modèle est beaucoup plus compact que son prédécesseur, dispose de deux ports USB-C en façade, du Thunderbolt 5 (sur les versions M4 Pro) et plus encore.

Aux États-Unis, le prix de départ est fixé à 599 dollars pour une configuration avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM.

Quand sortira le prochain Mac mini ?

Initialement, les premiers Mac équipés de la puce M5 étaient attendus pour fin 2025. Mais les dernières informations suggèrent désormais un lancement plutôt prévu pour début 2026.