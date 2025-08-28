L’iPhone 17 Pro pourrait recharger sans fil les AirPods et Apple Watch

Les futurs iPhone 17 Pro pourraient intégrer une fonction de recharge sans fil inversée, permettant d’alimenter d’autres appareils Apple, selon le leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo.

Une fonctionnalité encore en test

D’après la fuite, Apple a bien testé cette capacité sur ses nouveaux modèles haut de gamme. Reste à savoir si elle sera effectivement activée lors du lancement prévu le mois prochain. En février, un autre leaker Weibo, Instant Digital, avait déjà évoqué une recharge inversée de 7,5 W pour l’iPhone 17 Pro et le Pro Max, utilisable pour recharger des accessoires comme les AirPods, l’Apple Watch ou même un futur pack MagSafe.

Les précédents essais d’Apple

Les rumeurs autour de cette fonctionnalité circulent depuis longtemps. Elles ont en partie pris forme en 2021 avec la sortie du MagSafe Battery Pack pour iPhone 12 et modèles ultérieurs. Lorsqu’il était branché en Lightning, l’iPhone pouvait alors fournir de l’énergie au pack MagSafe, marquant la première fois qu’un iPhone alimentait un accessoire.

Cependant, Apple a abandonné le MagSafe Battery Pack en septembre 2023 avec le passage de l’iPhone 15 à l’USB-C. Depuis, les iPhone 15 et modèles plus récents peuvent bien fournir de l’énergie à une Apple Watch, des AirPods ou d’autres petits appareils compatibles Power Delivery, mais uniquement via le port USB-C (jusqu’à 4,5 W). Aucune recharge sans fil inversée n’a été proposée depuis.

Un retour du MagSafe Battery Pack en USB-C ?

En 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit qu’un nouveau MagSafe Battery Pack passerait tôt ou tard à l’USB-C. Plus récemment, en septembre 2023, Bloomberg rapportait également que des versions USB-C reviendraient « un jour », tout en avertissant de ne pas s’attendre à un lancement imminent.

Réponse attendue en septembre

Apple devrait lever le voile sur la gamme iPhone 17 à la mi-septembre, lors d’un événement prévu pour le mardi 9 septembre. Nous saurons alors si la recharge sans fil inversée deviendra enfin une réalité pour l’iPhone.