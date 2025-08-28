iPhone 17 Pro Max : le design interne avec batterie métallique aurait fuité

Des images présumées du design interne de l’iPhone 17 Pro Max sont apparues en ligne, offrant un aperçu potentiel de l’intérieur de l’appareil avant son annonce officielle prévue le mois prochain.

Une fuite venue de Naver

Ces visuels ont été partagés par le compte yeux1122 sur la plateforme coréenne Naver. Le compte relaie régulièrement des rumeurs et fuites liées à Apple, mais il n’est pas certain qu’il soit la source d’origine de ces images. Leur authenticité reste donc incertaine, même si elles pourraient refléter la réalité des rumeurs en cours.

Une batterie recouverte de métal

Les images suggèrent que l’iPhone 17 Pro Max intègrerait une batterie protégée par un revêtement métallique, comme évoqué dans de précédentes fuites. Deux versions seraient prévues :

une batterie en forme de L pour les modèles Pro conservant un tiroir SIM physique,

pour les modèles Pro conservant un tiroir SIM physique, une batterie plus rectangulaire pour les versions sans tiroir SIM, comme celles vendues aux États-Unis.

Le revêtement métallique aurait pour but de mieux dissiper la chaleur générée par la batterie. Apple utilise déjà ce type de conception sur l’iPhone 16 Pro, mais les autres modèles de la gamme 16 conservent encore un revêtement en feuille noire.

Batteries plus faciles à retirer

Comme sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, les batteries de l’iPhone 17 Pro et du Pro Max pourraient utiliser un adhésif pouvant être desserré grâce à un courant électrique basse tension, selon le leaker Majin Bu. Cela faciliterait le retrait et donc les réparations.

Autres détails visibles

Les images montrent également :

un module photo nettement plus large , en ligne avec les rumeurs récentes,

, en ligne avec les rumeurs récentes, la position du système MagSafe ,

, ainsi que le port de charge.

Rien de véritablement inédit n’apparaît donc dans ces visuels, mais ils viennent renforcer les rumeurs déjà établies.

Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 dans quelques semaines.