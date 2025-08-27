Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

Google dote son application Traduction de nouvelles fonctions d’apprentissage des langues, actuellement en bêta. Inspirée de l’approche de Duolingo mais entièrement gratuite, cette nouveauté repose sur l’IA de Gemini pour proposer des leçons personnalisées selon le niveau et les objectifs de chaque utilisateur.

Un bouton dédié permet de définir son profil (débutant, intermédiaire…) et son but (voyage, travail, vie quotidienne).

Scénarios concrets

Pour l’instant, les anglophones peuvent apprendre l’espagnol et le français, tandis que les hispanophones, francophones et lusophones peuvent pratiquer l’anglais. Les exercices s’appuient sur des scénarios concrets – par exemple, préparer un échange avec une famille d’accueil – avec des dialogues interactifs et une progression quotidienne.

En parallèle, Google déploie une traduction en direct qui génère transcription et traduction audio dans plus de 70 langues, facilitant les conversations bidirectionnelles entre personnes ne parlant pas la même langue. Déjà disponible aux États-Unis, en Inde et au Mexique, cette fonctionnalité se distingue de celle des Pixel 10 en n’imitant pas encore la voix des utilisateurs.

Avec ces ajouts, Google transforme peu à peu Traduction en véritable outil d’apprentissage et de communication multilingue, adapté aussi bien aux voyageurs qu’aux interactions quotidiennes dans un contexte multiculturel.