Un châssis supposé d’iPhone 17 Pro révèle un design tout en aluminium

Une fuite présumée de production de l’iPhone 17 Pro offrirait un premier aperçu de son châssis fraisé en aluminium intégral, incluant cette année le module photo – contrairement à l’iPhone 16 Pro, dont le bloc caméra en verre était fixé sur une face arrière également en verre.

Un nouveau design en aluminium

L’image, partagée par le leaker Majin Bu, pourrait représenter un moule, mais elle correspond aux rumeurs selon lesquelles Apple abandonnerait la structure “sandwich de verre + cadre en titane” au profit d’un châssis aluminium enveloppant. Celui-ci intégrerait une découpe arrière en verre autour du logo Apple, destinée à la recharge sans fil.

Les modèles Pro adopteraient aussi un module photo rectangulaire surdimensionné, traversant toute la largeur du châssis et coloré dans la même teinte que le reste du téléphone, abandonnant ainsi le contraste bicolore.

Le retour de l’aluminium sur le haut de gamme

Ce serait la première fois que des modèles Pro utilisent de l’aluminium depuis qu’Apple a séparé sa gamme en Pro et non-Pro. Jusqu’ici :

l’aluminium était réservé aux modèles d’entrée et milieu de gamme (comme l’iPhone SE ou l’iPhone 16),

l’acier inoxydable équipait les modèles Pro jusqu’à l’iPhone 14 Pro,

et le titane a été introduit comme nouveauté premium avec l’iPhone 15 Pro.

L’aluminium, 40 % plus léger que le titane, pourrait réduire le poids des iPhone 17 Pro. C’est aussi un bien meilleur conducteur thermique, favorisant une meilleure dissipation de la chaleur générée par la puce A19 Pro et la batterie. Apple prévoirait en complément un système interne de chambre à vapeur pour améliorer encore le refroidissement.

Plus de légèreté et de nouvelles couleurs

Si le titane apportait une sensation dense et haut de gamme, l’aluminium offrirait à Apple la possibilité de proposer des coloris plus riches. Cette année, le Noir, le Blanc et le Gris seraient accompagnés de deux nouvelles teintes : Bleu Foncé et Orange.

Présentation attendue en septembre

L’iPhone 17 devrait être présenté officiellement le 9 septembre, selon les rumeurs. Apple pourrait envoyer ses invitations dès le 26 août, la marque ayant pour habitude de prévenir environ deux semaines avant ses grands événements.