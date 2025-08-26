Pas d’iPhone 18 en 2026, selon un nouveau rapport

Apple devrait repousser le lancement de son iPhone 18 d’entrée de gamme au printemps 2027, marquant un changement majeur dans son cycle de sorties bien établi, selon ETNews en Corée du Sud.

Concept d’iPhone 18 – Source : Yanko Design

Un bouleversement du calendrier habituel

Le rapport affirme qu’Apple a informé certains de ses fournisseurs que l’iPhone 18 ne ferait pas partie de la gamme de septembre 2026. À la place, seuls les modèles haut de gamme seraient présentés à l’automne, tandis que l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e seraient lancés en mars 2027.

Concrètement, les consommateurs à la recherche d’un nouvel iPhone fin 2026 n’auraient le choix qu’entre des modèles premium, les versions plus abordables n’arrivant qu’environ six mois plus tard.

Une première dans l’histoire de l’iPhone

Ce serait la première fois depuis 2007 qu’Apple exclut un modèle “standard” de sa présentation de septembre. Ce changement serait lié à l’introduction du premier iPhone pliable, attendu comme un produit phare aux côtés de l’iPhone 18 Air, de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.

Une nouvelle stratégie en deux temps

Apple semble vouloir diviser son cycle de sortie en deux phases distinctes :

deuxième moitié de l’année : lancement des modèles premium,

: lancement des modèles premium, première moitié de l’année : lancement des modèles plus abordables.

Cette restructuration a déjà commencé avec l’iPhone 16e en 2025, qui a remplacé la gamme SE en tant qu’iPhone d’entrée de gamme officiel. Contrairement au SE, la série “e” adopte la numérotation principale de la gamme, en reprenant le numéro de la génération précédente.

Un calendrier pensé pour lisser les ventes

En mai, The Information et l’analyste Ming-Chi Kuo rapportaient déjà qu’Apple envisageait ce rythme biannuel afin de mieux répartir les ventes sur l’année. En lançant de nouveaux modèles en mars et en septembre, Apple éviterait le pic trop concentré du quatrième trimestre et stimulerait les périodes traditionnellement plus faibles.

L’iPhone 17, dernier à suivre le cycle classique

La gamme de cette année – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max – sera la dernière à suivre la structure traditionnelle. L’iPhone 17e arrivera en mars 2026.

Puis, en septembre 2026, Apple présenterait quatre modèles premium : iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l’iPhone pliable. Les iPhone 18 et 18e suivraient en mars 2027.

Jusqu’à 10 modèles disponibles en 2027

Avec ce nouveau cycle, Apple pourrait proposer six nouveaux iPhone par an à partir de 2027. En conservant quelques générations précédentes à prix réduit, la gamme totale pourrait atteindre jusqu’à 10 modèles disponibles simultanément.