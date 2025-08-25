Pete Parsons, le CEO de Bungie (Destiny, Halo), annonce son départ du studio

C’est un véritable coup de théâtre : Pete Parsons, le directeur général de Bungie depuis plus de vingt ans, annonce son départ. « Après plus de deux décennies passées à contribuer à bâtir cet incroyable studio… j’ai décidé de passer le flambeau », déclare-t-il sur le site officiel, évoquant comme héritier Justin Truman, jusqu’alors directeur du développement, qui devient le nouveau « Studio Head ».

Ce départ intervient dans un contexte particulièrement délicat. Le studio traverse une période trouble avec l’accueil mitigé de la dernière extension de Destiny 2, le report indéfini du FPS Marathon, et surtout des vagues de licenciements massifs – plus de 220 employés en 2024, auxquels s’ajoutent d’autres transferts internes vers Sony.

Pression de Sony

Un autre facteur ne doit pas être ignoré : Parsons, pourtant l’un des architectes du rachat de Bungie par Sony en 2022 pour 3,6 milliards de dollars, subissait une pression croissante de la part de Sony. Ce dernier semble réduire l’indépendance opérationnelle du studio, comme l’illustrent l’ajustement de son statut de CEO vers Studio Head et une implication accrue du groupe parent dans la gestion.

Justin Truman reprend donc les rênes dans une situation incertaine. Connu pour son message prudent sur le « ne pas surpromettre » afin de gérer attentes des joueurs et charges de travail, il affirme vouloir redynamiser les franchises phares, Destiny et Marathon, avec des annonces prévues plus tard dans l’année.

Parmi les joueurs, la réaction fut cinglante. Sur Reddit, certains n’ont pas caché leur soulagement, allant jusqu’à offrir des vœux peu sympathiques à Parsons. Un message typique : « Eat shit, Pete » – témoignage d’une colère familiale et partagée.