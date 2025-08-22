ROG Xbox Ally : la Xbox portable a désormais une date de sortie

Microsoft et Asus ont officialisé l’arrivée des ROG Ally et ROG Ally X, prévues pour le 16 octobre 2025. Ces nouvelles consoles portables ambitionnent de redéfinir le jeu en mobilité en s’appuyant sur une intégration profonde de l’écosystème Xbox et un Windows 11 adapté.

Contrairement aux autres machines portables qui reproduisent une expérience PC, elles démarrent directement sur une interface Xbox plein écran, pensée pour le jeu.

Expérience fluide

Un bouton dédié permet d’accéder à une Game Bar enrichie, donnant un accès instantané à la bibliothèque, aux fonctions sociales et aux options de performance. Les joueurs pourront y retrouver leurs titres issus du Xbox Game Pass, de Battle.net ou d’autres plateformes via une seule interface.

Pour garantir une expérience fluide, Microsoft inaugure le Handheld Compatibility Program, conçu pour clarifier la compatibilité des jeux. Quatre badges seront affichés, allant de « Optimisés pour portable », indiquant des titres prêts à l’emploi avec commandes et affichage adaptés, à « Devrait bien fonctionner », qui fixe des attentes de performance minimales. Inspiré du système de vérification du Steam Deck, ce programme vise à simplifier la vie des joueurs et à rassurer les nouveaux venus.

Les consoles bénéficieront également d’innovations techniques. L’Automatic Super Resolution exploitera l’IA du processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme pour améliorer la mise à l’échelle graphique, tandis que Highlight Reels permettra de capturer automatiquement les moments marquants.

L’Advanced Shader Delivery réduira quant à lui drastiquement les temps de chargement en préchargeant les shaders, favorisant fluidité et économies d’énergie. Microsoft et Asus prévoient aussi des accessoires et une expérience dockée enrichie pour élargir l’usage au-delà du portable.

Si les prix n’ont pas encore été confirmés, des fuites évoquent 599 € pour la ROG Ally et 899 € pour la ROG Ally X. De quoi séduire un public en quête d’alternative crédible face à la PlayStation Portal, qui avait laissé une partie des fans sur leur faim.