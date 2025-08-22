L’iPhone 17 Pro débuterait à 1 049 $ avec un stockage doublé

Le futur iPhone 17 Pro devrait voir son prix de départ augmenter de 50 $ par rapport à l’iPhone 16 Pro, mais offrirait en contrepartie 256 Go de stockage minimum, soit le double de la capacité de base de l’an dernier. L’information provient du leaker chinois Instant Digital sur Weibo, qui l’a répétée à trois reprises ces dernières semaines.

Une nouvelle capacité de base

Actuellement, l’iPhone 16 Pro commence à 128 Go pour 999 $, tandis que la version 256 Go est vendue 1 099 $. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro Max démarre déjà à 256 Go pour 1 199 $. Dans les deux cas, les modèles Pro montent jusqu’à 1 To de stockage.

Avant la sortie de l’iPhone 15 en 2023, des rumeurs indiquaient que l’iPhone 15 Pro Max abandonnerait l’option 128 Go pour commencer à 1 199 $, soit 100 $ de plus que le 14 Pro Max. Cette prévision s’était avérée exacte, car Apple avait simplement supprimé l’entrée de gamme.

Apple pourrait donc appliquer la même stratégie avec l’iPhone 17 Pro : un modèle de base 256 Go à 1 049 $, remplaçant la version 128 Go à 999 $. Cette approche serait perçue comme une meilleure valeur ajoutée pour les clients, qui bénéficieraient de plus de stockage pour une hausse modérée, tout en simplifiant la gamme.

Une hausse généralisée attendue

En juillet, la société Jefferies a indiqué qu’Apple comptait augmenter de 50 $ l’ensemble de la gamme iPhone 17, en raison de la hausse des coûts de composants et des taxes liées à la Chine. Instant Digital avait déjà confirmé cette tendance, et The Wall Street Journal a également rapporté qu’Apple envisageait une hausse des prix.

Des fuites souvent fiables

Instant Digital a déjà livré des informations exactes par le passé, comme le lancement de l’iPhone 14 jaune, le dos en verre dépoli de l’iPhone 15, la vidéo spatiale sur l’iPhone 15 Pro, l’écran nano-texturé de l’iPad Pro M4, ou encore les spécifications de la batterie de l’iPhone 16 Pro. Ces éléments donnent donc du crédit à ses affirmations.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 le 9 septembre, avec une sortie potentielle fixée au 19 septembre.