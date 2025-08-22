L’iPhone 17 Air serait équipé d’une puce A19 Pro avec GPU réduit

Le futur iPhone 17 Air embarquera une puce A19 Pro dotée d’un GPU à 5 cœurs, selon le leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo. Les modèles iPhone 17 Pro, eux, bénéficieraient de la configuration complète avec 6 cœurs GPU.

Une optimisation liée au design ultra-fin

C’est la deuxième fois en deux mois que Fixed Focus Digital partage des détails sur la puce de l’ultra-fin iPhone 17 Air. La réduction du nombre de cœurs GPU suggère qu’Apple utilise des puces triées selon les rendements ou cherche à limiter la chaleur générée par un design plus mince. Dans tous les cas, la différence devrait être quasi imperceptible pour la majorité des utilisateurs au quotidien.

Des prévisions contradictoires

Cette information contredit les analyses de Ming-Chi Kuo, qui affirmait il y a plus d’un an que l’iPhone 17 Air serait équipé d’une puce A19 standard plutôt que de la version Pro.

Leaker et analystes ne sont pas toujours d’accord non plus sur le modèle de base : Fixed Focus Digital affirme qu’il utilisera une puce A19, tandis que Jeff Pu avait initialement parlé d’une puce A18 avant de revenir sur sa prédiction.

Présentation attendue en septembre

Fixed Focus Digital s’est déjà distingué en révélant avec justesse le nom iPhone 16e avant son officialisation. Selon les rumeurs, Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 le mardi 9 septembre, ce qui permettra de confirmer ou non ces spécifications très prochainement.