Le prochain iPad mini sera équipé de la puce A19 Pro

Apple prépare une nouvelle génération d’iPad mini (nom de code J510/J511) équipée d’une puce A19, selon des informations découvertes dans du code partagé par erreur par la marque.

Une puce A19 Pro pour l’iPad mini

Il semblerait que le futur iPad mini adopte la puce A19 Pro, la même que celle prévue pour les iPhone 17 Pro.

Apple développe actuellement plusieurs variantes de la puce A19 pour la gamme iPhone 17 attendue en septembre :

A19 standard

A19 Pro avec davantage de cœurs GPU

avec davantage de cœurs GPU Une version intermédiaire de l’A19 Pro, avec un cœur GPU en moins, qui pourrait équiper l’iPhone 17 Air

Une logique de continuité avec l’A17 Pro

L’actuel iPad mini lancé en 2024 utilise déjà la puce A17 Pro, issue des iPhone 15 Pro. L’évolution vers l’A19 Pro s’inscrit donc dans la continuité de cette stratégie.

Un calendrier encore incertain

Il n’y a pas encore de confirmation officielle sur la date de sortie du prochain iPad mini. Certaines rumeurs évoquent un modèle avec écran OLED dès 2026, tandis que d’autres estiment que le lancement pourrait n’arriver qu’en 2027.

Un nouvel iPad d’entrée de gamme aussi en préparation

Toujours selon le code révélé, Apple travaillerait aussi sur une nouvelle version de son iPad abordable, avec une puce A18 (nom de code J581/J582). Celui-ci pourrait être lancé dès le printemps prochain.