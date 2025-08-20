Les iPhone 17 devraient « probablement » être plus chers, selon un analyste

Les modèles d’iPhone 17 seront « probablement » plus chers que les iPhone 16 aux États-Unis, selon l’analyste Jeff Pu de la société d’investissement GF Securities.

Les tarifs douaniers en cause

Dans une note de recherche publiée cette semaine, Pu attribue cette hausse potentielle aux droits de douane américains sur les produits importés des pays où l’iPhone est assemblé, notamment la Chine et l’Inde. Actuellement, Apple paie 20 % de taxe sur les iPhone importés de Chine, mais aucune sur ceux importés d’Inde, selon The Wall Street Journal. Toutefois, la politique douanière de l’administration Trump reste instable et sujette à des changements fréquents.

Lors de la conférence sur les résultats financiers la semaine dernière, Tim Cook a déclaré que la majorité des iPhone vendus aux États-Unis provenaient désormais d’Inde.

Une hausse estimée entre 50 et 100 $

Certains analystes de Wall Street estiment que les iPhone 17 pourraient coûter 50 à 100 dollars de plus que les iPhone 16 équivalents. Mais ces chiffres relèvent encore de la spéculation. Apple pourrait aussi compenser une éventuelle hausse en augmentant la capacité de stockage de base du 17 Pro de 128 Go à 256 Go, l’alignant ainsi sur le Pro Max, déjà positionné à 256 Go depuis plusieurs générations.

Un prix stable depuis l’iPhone X

Aux États-Unis, Apple a maintenu un prix d’entrée de 999 $ pour le modèle Pro ou équivalent depuis l’iPhone X en 2017, malgré les rumeurs récurrentes d’augmentation chaque année. Cela a renforcé la crédibilité d’Apple sur la stabilité de ses prix. Mais, comme le rappelle Jeff Pu, « rien ne dure éternellement ».