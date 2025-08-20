iPhone 17 Pro : un nouveau design d’antenne 5G dévoilé

Les prochains iPhone 17 Pro devraient intégrer un système d’antenne repensé qui s’enroule autour du large bloc photo arrière, selon la dernière rumeur partagée par le leaker Majin Bu.

Un design pensé pour une meilleure connectivité

Dans un post publié sur X, accompagné d’un rendu et d’un article de blog, Majin Bu explique que cette nouvelle ligne d’antenne en plastique permettrait aux signaux radio sans fil de mieux traverser le cadre métallique.

Grâce à un contour d’antenne autour du module photo, l’iPhone 17 Pro pourrait offrir une connectivité 5G, LTE, Wi-Fi et Bluetooth améliorée. L’avantage viendrait d’une ligne plus longue et moins susceptible d’être obstruée par les mains de l’utilisateur.

Compatibilité modem et Wi-Fi 7

Les modèles iPhone 17 Pro devraient toujours s’appuyer sur les modems Qualcomm pour la connectivité cellulaire. En revanche, les iPhone 18 Pro passeraient au modem maison Apple C2. Autre nouveauté attendue : l’intégration d’une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple.

Moins de lignes d’antenne visibles

Selon Majin Bu, ce nouveau design réduirait le nombre de lignes d’antenne visibles sur le châssis. L’un des rendus montre notamment l’absence de lignes sur les tranches supérieure et inférieure de l’appareil.

Une rumeur à prendre avec des pincettes

Leaker au bilan mitigé, Majin Bu a déjà vu certaines de ses informations confirmées — comme l’arrivée d’une barre de menus façon Mac sur iPadOS 26 — mais aussi plusieurs démenties.

Un autre leaker a déjà exprimé des doutes sur la fiabilité de cette fuite. Quoi qu’il en soit, l’attente ne sera pas longue : Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 dans moins d’un mois, révélant enfin les détails officiels.