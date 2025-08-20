Apple teste une nouvelle version de Siri avec des apps comme Uber et YouTube

Apple teste actuellement une version repensée de Siri avec certaines applications tierces comme Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp et quelques jeux, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Tests avec les apps Apple

Apple continue aussi d’expérimenter cette nouvelle version de Siri avec ses propres applications. Par exemple, un utilisateur d’iPhone pourrait demander à Siri de consulter les informations sur le vol de sa mère et une réservation de déjeuner, en utilisant les données issues de Mail et Messages.

Siri plus intelligent grâce à Apple Intelligence

Présentée à la WWDC 2024, cette version améliorée de Siri doit offrir :

Une meilleure compréhension du contexte personnel

Une conscience de ce qui est affiché à l’écran

Un contrôle plus poussé dans chaque app

Ces évolutions sont alimentées par Apple Intelligence et le nouveau système App Intents. Elles seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac et se déploieront aussi sur l’Apple Vision Pro.

App Intents : contrôler les apps à la voix

Dans sa newsletter Power On, Gurman précise que le nouveau système App Intents permettra de réaliser des actions complètes dans une app uniquement à la voix.

« Vous pourrez demander à Siri de trouver une photo, de l’éditer puis de l’envoyer. Ou de commenter un post Instagram. Ou encore de parcourir une app shopping et d’ajouter un article au panier. Siri pourrait utiliser vos apps comme vous le feriez, directement dans leur interface. »

Lancement prévu en 2026

Tim Cook a récemment affirmé qu’Apple faisait « de bons progrès » sur cette version plus personnalisée de Siri, après avoir repoussé son lancement plus tôt cette année. Il a confirmé une sortie prévue pour l’an prochain, sans date précise.

D’après Gurman, Siri devrait arriver au printemps 2026 aux États-Unis, probablement avec iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 et visionOS 26.4, en mars ou avril. Comme pour Apple Intelligence, le déploiement mondial pourrait être progressif.

Des restrictions dans certains domaines sensibles

Apple envisagerait de limiter ou désactiver certaines fonctions de Siri dans les apps bancaires et de santé, afin d’éviter des erreurs critiques observées lors des tests internes.

Si cette nouvelle version fonctionne comme prévu, Gurman estime qu’elle pourrait enfin concrétiser la vision d’Apple d’un véritable assistant vocal intelligent, imaginée il y a près de 15 ans.