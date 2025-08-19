Les meilleures applications sur le sport et pour les sportifs

Pléthore de possibilités et des bibliothèques, sur App Store ou Play Store, emplies d’applications en tous genres. Voici ce qui attend les utilisateurs de smartphones à la recherche de nouvelles applications, de compagnons de route pour leurs sorties sportives, de recherches passionnantes ou tout simplement, de créations modernes et novatrices dans l’univers sportif. Il y a les jeux, les actualités, les GPS intégrés et toujours, un choix délicat à faire parmi des centaines de possibilités.

Afin de vous faciliter la vie, nous avons choisi de sélectionner, au sein d’une liste non-exhaustive, plusieurs applications sportives que l’on considère comme indispensables pour tous ceux qui ont le goût de l’effort ou qui, à l’inverse, chérissent les plus grands athlètes de la planète. Chaussez les baskets et sortez votre téléphone.

Strava

“S’efforcer à faire quelque chose sans relâche” est la traduction de l’expression Strava en Suédois. L’application est originaire des États-Unis et n’a aucun lien propre avec le pays scandinave, si ce n’est un slogan qui s’adapte amplement à ce que l’on peut découvrir chaque jour sur la plateforme. Devenu un réseau social digne de ce nom au gré de l’ajout de nombreuses fonctionnalités ces dernières années, Strava s’est d’abord fait connaître avec son GPS intégré et la possibilité, avant la grande démocratisation des montres connectées, d’enregistrer ses sorties à vélo et de course à pied depuis son téléphone.

Depuis, la compatibilité des GPS et des montres modernes fait que Strava reçoit la plupart du temps les activités des utilisateurs plutôt que de les enregistrer, mettant instantanément ses grandes forces en avant. Strava, c’est un partage, une comparaison permanente et une excitation sportive indéniable entre professionnels, sportifs amateurs ou curieux de nouvelles disciplines. Avec les “Kudos” délivrés aux amis ou la course aux “KOM” sur les segments, Strava accueille tous les sportifs qui aiment les défis et surtout, le partage des réseaux sociaux sans les principaux points négatifs de ceux-ci.

Flashscore

Les amateurs de sport apprécient généralement le ballon rond et il est très fréquent de les voir partir à la recherche des résultats de football d’une manière ou d’une autre. Si le télétexte avait offert une alternative aux journaux et commencé à offrir une notion d’instantanéité au commencement des années 80, Internet a véritablement changé la donne. Plusieurs sociétés ont sauté sur l’occasion et la notion de pionniers n’est jamais galvaudée, à l’instar des actions de la plateforme Flashscore depuis 2007 et sa création, en Tchéquie.

Devenue majeure et une application vedette, Flashscore est leader dans le domaine des résultats sportifs en direct. Dernièrement, plusieurs marchés de cet acteur numérique ont ouvert des sections actualités pour concurrencer certains médias bien implantés et surtout, assouvir une présence de choix dans l’univers sportif. C’est le cas de la France, comptant évidemment parmi les dizaines et dizaines de lieux (et langues) où l’application est disponible. Elle permet de suivre plus de 30 sports, du football aux activités moins médiatisées et surtout, plus de 6000 compétitions à travers le monde. Alliée de tous les passionnés et pleine de fonctionnalités novatrices et avant-gardistes, Flashscore est un must.

ESPN

Filiale de la Walt Disney Company, chaîne de télévision, groupe numérique reconnu… ESPN est bien plus qu’un simple média sportif. À vrai dire, il demeure une référence absolue, y compris au-delà des frontières américaines. Ses chaînes de télévision parfois exportées, ses articles localisés et ses analyses reprises en boucle par les médias spécialisés de certains sports aux quatre coins de la planète font d’ESPN une gloire que tout journaliste se rêve d’approcher et que tout amateur sportif suit passionnément. Les meilleurs moments des émissions de la chaîne sont souvent disponibles sur une application iOS / Android des plus fluides. Naturellement, la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire pour profiter à proprement parler de tout cet écosystème mais dans le cas échéant et lorsque l’on aime les sports majeurs issus d’Outre-Atlantique, ESPN est un immanquable.

SmartWOD Timer

Du CrossFit au très populaire Hyrox, les entraînements intensifs ont la cote auprès des sportifs et de ceux, de plus en plus nombreux, suffisamment courageux pour sauter le pas et découvrir le bonheur de la sécrétion massive d’endorphines.

Au-delà d’un cours collectif, le suivi d’un chronomètre ou d’un minuteur peut rapidement devenir indispensable, aussi bien pour adapter son entraînement que pour suivre les directives de celui-ci avec un AMRAP, un EMOM ou autre sigle qui aurait de quoi faire tourner la tête de nombreux néophytes. SmartWOD Timer est l’une des meilleures applications du marché et s’en passer sera impossible une fois le téléchargement effectué.

Bleacher Report

Être dans les gradins offre toujours une vision différente et ce, que l’on suive un match amateur ou une rencontre professionnelle. Avec Bleacher Report, on ressent cette même particularité, directement sur une application ! Depuis les coulisses, en bord de terrain sur les rencontres de NBA, de NFL ou d’autres ligues majeures des États-Unis, ce média ne ressemble à aucun autre. Plus qu’une alternative, il densifie l’expérience du fan et à condition de maîtriser la langue de Shakespeare comme avec ESPN, “BR” est incontournable.