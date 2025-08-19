iOS 26 intégrera ChatGPT-5 dans Apple Intelligence

Apple a confirmé que ChatGPT-5, le nouveau modèle d’OpenAI, sera intégré à Apple Intelligence avec l’arrivée d’iOS 26 le mois prochain (via 9to5Mac).

Siri renforcé par ChatGPT-5

Grâce à cette intégration, Siri pourra s’appuyer sur le modèle d’IA le plus récent lorsqu’Apple Intelligence ne pourra pas traiter certaines requêtes. Présenté jeudi par OpenAI, ChatGPT-5 apporte de meilleures capacités de raisonnement, des outils de programmation plus avancés, ainsi qu’une interaction vocale et une perception vidéo améliorées, surpassant le modèle GPT-4o qui alimente actuellement Apple Intelligence.

Utilisation sans compte OpenAI

Aujourd’hui, ChatGPT peut être activé ponctuellement au sein d’Apple Intelligence pour des tâches comme les recherches web, les requêtes documentaires ou encore la Visual Intelligence sur les iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs. Les utilisateurs peuvent accéder à ces fonctionnalités sans compte OpenAI, même si connecter un compte permet de bénéficier d’avantages liés à l’abonnement.

Nouvelles fonctions avec iOS 26

En plus de ChatGPT-5, iOS 26 apportera :

Live Translation , pour la traduction en temps réel des conversations dans FaceTime et Messages

, pour la traduction en temps réel des conversations dans FaceTime et Messages Des améliorations de Visual Intelligence, avec une recherche de contenu étendue à l’ensemble du système

Protection de la vie privée

Apple a précisé que, comme dans iOS 18, les échanges avec ChatGPT se feront sans transmission d’adresse IP et qu’OpenAI ne pourra pas stocker les requêtes des utilisateurs.

La mise à jour iOS 26 devrait être déployée en même temps que le lancement attendu de l’iPhone 17 le mois prochain.