iPhone 17 : les coques officielles compatibles avec une lanière ?

La semaine dernière, le leaker Majin Bu a affirmé qu’il serait possible d’accrocher une lanière aux coques officielles d’iPhone 17.

Deux points d’attache sur les coques

Ce n’est pas la seule source à avancer cette information : DuanRui a partagé un fichier CAD supposé d’une coque d’iPhone 17 Pro, montrant deux emplacements pour fixer une lanière, situés dans les coins inférieurs. Ce post a été repéré par Zac Hall de 9to5Mac.

Un concept déjà vu chez Apple

Apple a déjà proposé un système similaire avec le boîtier de charge des AirPods Pro 2, qui intègre une encoche pour lanière. La marque ne vend pas sa propre lanière, mais propose des modèles tiers via son Apple Store en ligne.

Il est probable que ce soit la même approche pour les lanières d’iPhone 17 : des accessoires tiers et vendus séparément.

À noter que l’iPod touch 5e génération possédait aussi un mécanisme intégré pour fixer une lanière, sans nécessiter de coque.

Une rumeur à confirmer

Comme souvent, DuanRui relaie du contenu provenant du réseau social chinois Weibo. Pour l’instant, rien n’est confirmé.