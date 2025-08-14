Tim Cook est désormais PDG d’Apple depuis plus longtemps que Steve Jobs

Tim Cook a désormais occupé le poste de PDG d’Apple plus longtemps que Steve Jobs, en comptant également la période où ce dernier était PDG par intérim.

La durée des mandats comparée

Steve Jobs a dirigé Apple en deux périodes distinctes : d’abord comme PDG par intérim du 16 septembre 1997 au 5 janvier 2000, soit 841 jours, puis comme PDG officiel du 5 janvier 2000 à sa démission le 24 août 2011, soit 4 249 jours. Au total, Jobs a été à la tête d’Apple pendant 5 090 jours.

De son côté, Tim Cook est devenu PDG immédiatement après la démission de Jobs, le 24 août 2011, et n’a jamais quitté ce poste depuis, atteignant 5 091 jours de mandat au 1er août 2025. Il dépasse ainsi Steve Jobs d’un jour.

Jobs, cofondateur mais pas toujours PDG

Il est important de rappeler que, de 1976 à 1985, Steve Jobs n’a jamais occupé le rôle de PDG. Après l’incorporation d’Apple en 1977, l’investisseur Mike Markkula avait insisté pour nommer un dirigeant expérimenté, ce qui avait conduit au recrutement de Michael Scott comme premier PDG d’Apple. Markkula lui-même a ensuite pris la tête de l’entreprise, suivi par John Sculley, que Jobs avait personnellement débauché de Pepsi en 1983.

Jobs avait alors des titres tels que président du conseil d’administration et responsable de la division Macintosh, mais sans le pouvoir exécutif. Après une lutte interne en 1985, il fut écarté de ses fonctions et quitta Apple.

Les produits emblématiques lancés sous chaque direction

En tant que PDG, Steve Jobs a supervisé le lancement d’appareils majeurs comme l’iMac, l’iPod, le MacBook Air et le MacBook Pro, l’Apple TV, l’iPhone et l’iPad (1997-2011). Tim Cook, lui, a vu naître l’Apple Watch, les AirPods, le HomePod, la puce Apple silicon, l’AirTag et le Vision Pro.

Sur le plan logiciel, Jobs a lancé iTunes, Mac OS X, Safari, iOS, l’App Store, FaceTime et iCloud. Sous Cook, Apple a introduit Swift, Apple Pay, Apple Intelligence, et a fortement développé ses services avec Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple Fitness+.

Réalisations majeures au-delà des produits

Steve Jobs a piloté le redressement de l’entreprise, l’investissement de 150 millions de dollars de Microsoft, l’ouverture des Apple Store, le projet Apple Park, et a permis à Apple de devenir l’entreprise technologique américaine la plus valorisée.

Tim Cook a supervisé des valorisations records, atteignant 3 000 milliards de dollars en 2022, et fait d’Apple l’entreprise la plus valorisée en bourse au monde. Il a également dirigé des acquisitions notables comme Beats et Shazam.

Et après ?

Tim Cook ne semble pas prêt à céder sa place et aucun successeur immédiat ne serait identifié. Il pourrait même devenir président du conseil en plus de son rôle de PDG dans un futur proche.