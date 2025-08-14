iPhone 17 : la keynote prévue le 9 septembre d’après des opérateurs allemands

L’événement Apple consacré à l’iPhone 17 serait programmé pour le mardi 9 septembre, d’après des informations internes provenant d’opérateurs mobiles allemands, rapportées par iphone-ticker.de.

Une date qui correspond aux prédictions récentes

Cette information concorde avec la prévision de Mark Gurman de Bloomberg, qui estimait qu’Apple organiserait sa présentation pendant la semaine du 8 septembre. Il avait identifié le 9 ou le 10 septembre comme les dates les plus probables, ce qui renforce la crédibilité de la date avancée par les opérateurs.

Un calendrier de lancement dans la tradition Apple

En suivant le schéma habituel d’Apple, les précommandes commenceraient le vendredi 12 septembre, et les premières livraisons ainsi que la disponibilité en magasin interviendraient le vendredi 19 septembre. Le lancement concernerait les principaux marchés, dont les États-Unis, la Chine, l’Europe et le Japon.

Les annonces attendues

L’événement devrait marquer l’arrivée de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Air (remplaçant le modèle Plus), de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max. Apple pourrait également y dévoiler l’Apple Watch SE 3, l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et potentiellement les AirPods Pro 3.

Invitation officielle attendue début septembre

Apple envoie généralement ses invitations à la presse une semaine avant ses grands événements, ce qui signifie qu’une confirmation officielle pourrait arriver dès le mardi 2 septembre.