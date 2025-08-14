Google Gemini peut désormais mémoriser automatiquement vos conversations

Google déploie une mise à jour de son chatbot Gemini qui lui permet désormais de mémoriser automatiquement des détails clés et préférences issues des conversations passées afin de personnaliser ses réponses. Jusqu’ici, cette mémoire devait être activée par l’utilisateur pour retenir des centres d’intérêt spécifiques.

Désormais, si vous échangez avec Gemini sur un sujet, il pourra s’en souvenir et proposer du contenu en lien lors d’un futur dialogue, comme suggérer des idées autour de la cuisine japonaise après une discussion sur la culture du pays. Cette fonction est activée par défaut sur Gemini 2.5 Pro et sera étendue progressivement à d’autres régions et au modèle Gemini 2.5 Flash.

Des débats

L’initiative intervient dans un contexte où la conservation de l’historique par les IA soulève des débats, notamment après des critiques sur des réponses erronées d’outils concurrents. Google affirme renforcer ses garde-fous, notamment pour détecter les signaux de détresse émotionnelle ou mentale et assurer un usage sûr de Gemini.

En parallèle, les paramètres de confidentialité évoluent. À partir du 2 septembre, l’option « Activité dans les applications Gemini » devient « Conserver l’activité ». Si activée, elle autorisera l’usage d’un échantillon des fichiers et photos téléversés afin d’améliorer les services. Elle reste désactivée par défaut et les utilisateurs ayant déjà bloqué l’ancienne option ne verront pas leurs réglages modifiés.

Autre nouveauté : les conversations temporaires. Elles permettent d’aborder des sujets sensibles sans laisser de traces dans l’historique ni dans « Conserver l’activité ». Non utilisées pour personnaliser les réponses ou entraîner les modèles, elles sont conservées seulement 72 heures. Cette option offre un mode d’échange plus sécurisé pour les utilisateurs attachés à leur vie privée tout en leur permettant de profiter des capacités de l’IA.