Apple Watch Ultra 3 : top 5 des principales nouveautés attendues

À un mois environ de l’événement annuel de septembre d’Apple, une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra devrait être présentée pour la première fois depuis 2023. Plusieurs fonctionnalités intéressantes sont attendues sur l’Apple Watch Ultra 3.

Concept d’Apple Watch Ultra 3 – Source : Yanko Design

Connectivité satellite

L’Apple Watch Ultra 3 serait la première Apple Watch à intégrer la connectivité satellite, permettant à son utilisateur de demander de l’aide même en dehors de toute couverture cellulaire ou Wi-Fi. Elle reprendrait le fonctionnement satellite des iPhone 14 et modèles ultérieurs, offrant notamment l’envoi de messages hors réseau. Cette nouveauté lui permettrait de rivaliser avec les montres connectées satellites de marques comme Garmin.

Écran plus grand

La nouvelle Ultra bénéficierait de bordures affinées, augmentant ainsi la surface d’affichage. Aucune rumeur ne mentionne pour l’instant une augmentation de la taille du boîtier.

5G RedCap

Alors que toutes les Apple Watch cellulaires actuelles utilisent la 4G LTE, Apple adopterait une puce modem MediaTek compatible 5G RedCap. Cette norme 5G, conçue pour les appareils connectés comme les montres, serait plus rapide que la LTE, tout en restant adaptée aux besoins des wearables.

Puce S11 plus rapide

L’Apple Watch Ultra 3 pourrait embarquer la nouvelle puce S11, plus compacte et plus efficace, avec de possibles optimisations d’autonomie.

Surveillance de la tension artérielle

Apple travaille sur une fonction de suivi de la tension artérielle. Si elle est prête à temps, elle ne fournirait pas de mesures précises (systolique et diastolique), mais détecterait les signes d’hypertension et enverrait une alerte si celle-ci est confirmée sur la durée.

Une partie des nouveautés partagées avec la Series 11

La plupart de ces améliorations seraient également présentes sur l’Apple Watch Series 11, à l’exception de la connectivité satellite et de l’écran plus grand, réservés à l’Ultra 3.

Les deux modèles fonctionneraient sous watchOS 26, qui introduira un design Liquid Glass, un Smart Stack amélioré, un Centre de contrôle personnalisable et un assistant sportif intelligent pour vous motiver à rester actif.

Apple pourrait présenter ses nouvelles Apple Watch lors de l’événement iPhone prévu le 9 septembre.