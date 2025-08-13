Tim Cook : l’iPhone 16 est plus populaire que l’iPhone 15

Apple récemment a publié aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2025, et les ventes d’iPhone ont enregistré une forte progression. Les revenus générés par l’iPhone atteignent 44,6 milliards de dollars, contre 39,2 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 13 %.

L’iPhone 16 pro Max d’Apple

L’iPhone 16 séduit davantage que l’iPhone 15

Dans une interview accordée à CNBC, Tim Cook a expliqué que cette hausse était due au fait que l’iPhone 16 s’est révélé plus populaire que l’iPhone 15 sur la même période l’an dernier. Les ventes de l’iPhone 16 ont progressé de “forts doubles chiffres” par rapport à celles de l’iPhone 15.

Le PDG d’Apple précise que ces modèles ont particulièrement séduit les utilisateurs d’iPhone souhaitant passer à un nouveau modèle. Cette tendance concerne l’ensemble de la gamme : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, même si Tim Cook n’a pas indiqué quels modèles étaient les plus vendus.

Une performance contrastée selon les produits

Apple a également constaté une hausse des ventes de Mac grâce à la gamme Mac M4, tandis que les ventes d’iPad et celles de la catégorie Wearables, Home and Accessories étaient en baisse.