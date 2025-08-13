20 raisons de craquer pour l’iPhone 17

La gamme iPhone 17 n’est plus qu’à quelques semaines de son lancement. L’événement Apple serait prévu pour le mardi 9 septembre, avec des précommandes qui devraient débuter le vendredi 12 septembre. Les premières livraisons et la disponibilité en boutique suivraient le vendredi 19 septembre.

Si vous prévoyez de changer d’iPhone cette année, ou si vous êtes simplement curieux, voici 20 fonctionnalités et nouveautés attendues pour la prochaine génération.

1. iPhone 17 Air

Apple préparerait un tout nouveau modèle au design nettement plus fin. Ce modèle, potentiellement nommé iPhone 17 Air, présenterait un grand écran de 6,6 pouces, un seul appareil photo arrière intégré dans une barre horizontale, ainsi qu’une Dynamic Island plus étroite. Il remplacerait probablement le modèle Plus actuel. On parle aussi d’un châssis en aluminium, d’une puce A19, du modem Apple C1, d’un bouton Action, d’un bouton de contrôle de l’appareil photo et d’un capteur avant de 24 Mpx.

2. Retour à l’aluminium

Toute la gamme adopterait à nouveau un châssis en aluminium, y compris les modèles Pro, une première depuis plusieurs années.

3. Refonte du module photo sur les Pro

Les iPhone 17 Pro et Pro Max abandonneraient le bloc carré au profit d’une barre en aluminium couvrant toute la largeur de l’appareil, avec une partie supérieure en aluminium et la partie inférieure en verre pour la recharge sans fil.

4. Nouveaux formats d’écran

L’iPhone 17 standard passerait à 6,27 pouces, tandis que l’iPhone 17 Air adopterait des dimensions inédites.

5. ProMotion 120 Hz pour tous

Apple prévoirait le taux de rafraîchissement 120 Hz sur tous les modèles, permettant aussi un mode always-on display sur les non-Pro. Toutefois, certains leakers estiment que les modèles non-Pro auraient un 120 Hz fixe.

6. Puce Wi-Fi 7 maison

Les modèles Pro intégreraient une puce Wi-Fi 7 conçue par Apple, offrant plus de vitesse, moins de latence et une meilleure fiabilité.

7. Téléobjectif 48 Mpx

Les Pro auraient un téléobjectif de 48 Mpx, optimisé pour le casque Vision Pro.

8. Zoom optique 8×

Jusqu’à 8× de zoom optique sur les Pro, contre 5× actuellement, grâce à un système à focale variable.

9. Vidéo 8K

Les Pro pourraient filmer en 8K, une fonction qu’Apple mettrait en avant lors du lancement.

10. Appareil photo avant 24 Mpx

Toute la gamme profiterait d’un capteur selfie de 24 Mpx avec objectif à six éléments pour plus de détails.

11. Écran anti-reflet et anti-rayures

Un revêtement super dur anti-reflet rendrait l’écran encore plus résistant que le Ceramic Shield actuel.

12. Plus de mémoire

Selon les sources, tous les modèles ou seulement les Pro passeraient à 12 Go de RAM (contre 8 Go sur l’iPhone 16).

13. Dynamic Island plus petite sur le Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max aurait une Dynamic Island plus étroite grâce à une technologie de metalens.

14. Nouvelle puce A19

Les Pro intégreraient la puce A19 Pro gravée en 3 nm amélioré, tandis que les autres pourraient avoir l’A19 ou l’A18.

15. Meilleure dissipation thermique

Toute la gamme utiliserait une chambre à vapeur pour mieux gérer la chaleur.

16. Recharge sans fil inversée

Les Pro offriraient la recharge sans fil inversée (7,5 W) pour AirPods, Apple Watch ou une batterie MagSafe.

17. Batterie plus grande sur le Pro Max

Une épaisseur augmentée permettrait d’accueillir une batterie plus conséquente.

18. MagSafe Qi 2.2 jusqu’à 50 W

Premiers iPhone compatibles avec le Qi 2.2 et une puissance de recharge sans fil supérieure.

19. Nouvelles couleurs

De nouvelles teintes comme bleu clair, violet, gris acier, vert ou encore orange pour les Pro.

20. 256 Go de stockage minimum sur le Pro

Le stockage de base de l’iPhone 17 Pro passerait à 256 Go, contre 128 Go actuellement.