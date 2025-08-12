Pixel 10 : une recharge sans fil façon MagSafe grâce à Apple ?

Google devrait présenter ses nouveaux Pixel 10 lors de son événement du 20 août, et il semblerait que ces modèles intègrent une recharge magnétique inspirée de MagSafe, sans nécessiter de coque spécifique.

Un design très proche du MagSafe d’Apple

Comme l’a repéré The Verge, le leaker réputé Evan Blass (@evleaks) a partagé une image marketing présumée du Pixel 10 montrant un chargeur sans fil magnétique fixé directement à l’arrière de l’appareil. Le design de ce chargeur rappelle fortement celui du MagSafe Charger d’Apple pour iPhone.

Cette rumeur est cohérente : Apple a intégré son design MagSafe dans la norme Qi2 il y a quelques années, et le Pixel 10 devrait justement être compatible avec Qi2.

Une source fiable derrière la fuite

Evan Blass est connu pour la fiabilité de ses fuites, principalement dans l’univers Android, mais aussi parfois pour des produits Apple. En 2020, par exemple, il avait publié des images de l’iPhone 12 et du HomePod mini quelques heures avant leur annonce officielle.

Un retard de cinq ans sur Apple

Apple avait lancé MagSafe avec les modèles d’iPhone 12 en 2020. Si cette fuite se confirme, Google arriverait donc avec cinq ans de décalage sur cette innovation.