Le support de Steam pour Chromebook va s’arrêter en 2026

Google a annoncé la fin de la bêta de Steam pour Chromebook à compter du 1er janvier 2026, mettant un terme à une expérimentation lancée en 2022 pour renforcer les capacités gaming de ChromeOS.

D’abord introduit en alpha en mars 2022, puis en bêta en novembre, le service permettait de jouer à une sélection de titres via leurs versions Linux, avec des exigences matérielles revues à la baisse au fil du temps.

Doutes sur sa pérennité

Malgré cela, Steam n’a jamais franchi le cap de la version stable, alimentant les doutes sur sa pérennité. Après la date butoir, les jeux installés via cette bêta ne seront plus jouables et seront supprimés.

Cette initiative s’inscrivait dans un plan plus large visant à faire de ChromeOS une plateforme de jeu, en complément des applications Android et du cloud gaming. Google avait même lancé en 2022 des Chromebook spécifiquement orientés gaming, mais la fin de Steam sur ChromeOS marque un tournant, obligeant les utilisateurs à se tourner vers d’autres solutions.

L’entreprise assure toutefois que le jeu sur Chromebook ne disparaîtra pas, mais qu’il passera par d’autres canaux, notamment grâce à l’intégration toujours plus étroite entre ChromeOS et Android. Les jeux du Play Store, ainsi que les services de streaming comme Nvidia GeForce Now, resteront des options clés.

Cette convergence technique pourrait redéfinir l’expérience des joueurs sur Chromebook, en s’appuyant sur la flexibilité des applications Android et la puissance du cloud plutôt que sur l’exécution locale de jeux PC via Steam.

Si la fermeture de la bêta signe l’échec de Steam comme solution durable sur ChromeOS, elle illustre aussi la volonté de Google de réorienter sa stratégie vers un modèle plus accessible et universel, misant sur l’écosystème Android et le streaming pour continuer à séduire les amateurs de jeux vidéo.