iPhone 17 Pro Max : trois avantages attendus par rapport au 17 Pro

Le modèle le plus haut de gamme de la prochaine série d’iPhone, l’iPhone 17 Pro Max, pourrait bénéficier de trois avantages clés par rapport au plus petit iPhone 17 Pro, selon les rumeurs.

Trois différences majeures attendues

D’après les informations circulant, l’iPhone 17 Pro Max offrirait :

Un écran plus grand de 6,9 pouces (contre 6,3 pouces pour l’iPhone 17 Pro)

de 6,9 pouces (contre 6,3 pouces pour l’iPhone 17 Pro) Une autonomie encore plus longue , grâce à un design environ 5 % plus épais permettant d’intégrer une batterie de 5 000 mAh ou plus

, grâce à un design environ 5 % plus épais permettant d’intégrer une batterie de 5 000 mAh ou plus Une Dynamic Island plus petite que sur le modèle Pro (cette rumeur reste toutefois contestée)

Des caractéristiques techniques identiques pour le reste

En dehors de ces différences et des variations de taille et de poids, les deux modèles devraient partager les mêmes spécifications :

Châssis en aluminium

Bloc caméra arrière plus imposant

Puce A19 Pro et 12 Go de RAM

et Nouvel appareil photo avant de 24 Mpx

Téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique jusqu’à 8×

avec zoom optique jusqu’à 8× Nouvelle couleur cuivrée

Autres améliorations mineures encore non confirmées

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 dans moins de cinq semaines.