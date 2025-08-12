Grok 4 devient gratuit pour tous

xAI, la société d’Elon Musk, vient d’annoncer que son modèle d’IA Grok 4 est désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs, une décision stratégique pour élargir son audience et concurrencer directement GPT-5 d’OpenAI, fraîchement lancé.

Grok 4 propose deux modes : Auto, qui choisit automatiquement entre une réponse rapide ou un raisonnement approfondi pour optimiser les ressources, et Expert, qui permet d’imposer une analyse plus poussée pour des réponses plus précises.

Si cette ouverture offre de « généreuses » limites d’utilisation, la version la plus avancée, Grok 4 Heavy, reste réservée aux abonnés SuperGrok Heavy à 300 $ par mois.

Outil de génération de vidéo

En parallèle, xAI lance Grok Imagine, un outil gratuit de génération de vidéos à partir d’images. Les abonnés payants bénéficient de quotas plus élevés, mais l’outil suscite déjà la controverse, certains l’utilisant pour créer des deepfakes explicites de célébrités. Cette dérive soulève des inquiétudes éthiques et de modération.

Cette gratuité intervient seulement trois jours après le lancement chaotique de GPT-5, entaché de bugs et d’erreurs factuelles, qui a conduit OpenAI à rétablir l’accès à GPT-4o pour ses abonnés Plus et à présenter des excuses publiques.

xAI profite de l’occasion pour séduire les utilisateurs déçus, mettant en avant les performances de Grok 4 sur certains benchmarks comme l’ARC-AGI-2, même si son coût par tâche (2,17 $) reste supérieur à celui de GPT-5 (0,73 $).

Pour financer l’infrastructure coûteuse en GPU, Elon Musk a annoncé que des publicités seront bientôt intégrées dans l’interface du chatbot, apparaissant entre les réponses et suggestions. Ce modèle économique s’ajoute aux formules payantes comme SuperGrok (30 $ par mois), cherchant un équilibre entre accessibilité et rentabilité.

En rendant Grok 4 gratuit, xAI espère démocratiser l’accès à l’IA tout en convertissant une partie de ces nouveaux utilisateurs en abonnés. Mais le succès de cette stratégie dépendra autant de ses performances face à GPT-5 que de sa capacité à gérer les enjeux éthiques et à limiter l’impact négatif des publicités sur l’expérience utilisateur.