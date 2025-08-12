Ces chaussures équipées d’un AirTag peuvent localiser vos enfants

Skechers a récemment lancé une gamme de chaussures pour enfants intégrant un compartiment caché sous la semelle intérieure pour y insérer un AirTag d’Apple.

Un suivi discret grâce à l’application Localiser

L’idée est simple : les parents peuvent placer un AirTag dans les chaussures, puis suivre leur position dans l’app Localiser, disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et sur iCloud.com.

Cette solution peut offrir une tranquillité d’esprit aux parents en leur permettant de savoir où se trouve leur enfant dans des lieux publics. Par exemple, si un enfant se perd dans un centre commercial, le parent peut consulter sa position. Il est également possible de vérifier qu’il se trouve bien à l’endroit prévu, comme à l’école.

Dans une publicité YouTube publiée cette semaine, Skechers précise que les enfants ne ressentent pas l’AirTag sous leurs pieds lorsqu’ils portent les chaussures, ce qui rend le système discret.

Limites et précautions d’utilisation

Ces chaussures pourraient aussi s’avérer utiles en cas d’enlèvement. Cependant, un inconvénient majeur existe : un iPhone ou un smartphone Android avertira son utilisateur si un AirTag inconnu le suit depuis un certain temps. Si l’AirTag reste introuvable, il émettra finalement un son. Ce mécanisme a été conçu pour éviter les utilisations malveillantes de l’accessoire, comme le harcèlement.

De plus, si l’enfant ne transporte aucun appareil connecté, l’AirTag dépendra uniquement du réseau Localiser pour transmettre sa dernière position. Cela implique qu’il doit se trouver à proximité d’autres personnes disposant d’appareils Apple, Android ou compatibles, et dans une zone avec une connexion cellulaire ou Wi-Fi. Sans connectivité ni présence d’autres appareils, la position ne serait pas mise à jour.

Apple précise sur son site que l’AirTag ne doit pas être utilisé pour suivre des personnes, mais l’usage par un parent pour localiser un jeune enfant reste considéré comme légitime.

Une alternative : l’Apple Watch cellulaire

Les parents peuvent également opter pour une Apple Watch cellulaire pour suivre leur enfant, même si ce dernier ne possède pas d’iPhone.

Disponibilité et prix

Ces chaussures sont proposées pour garçons et filles aux États-Unis, au Canada et dans certains autres pays. Aux États-Unis, les prix débutent à 52 $ (AirTag non inclus). Elles existent en plusieurs styles et, selon Skechers, elles sont lavables en machine.