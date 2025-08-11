iPhone 17 Pro : une maquette dévoile un surprenant coloris orange

Il ne reste plus que quelques semaines avant le lancement des nouveaux iPhone, et les rumeurs s’intensifient à mesure que septembre approche. Nous avons déjà entendu de nombreuses informations sur les couleurs possibles de la gamme iPhone 17, mais le leaker Sonny Dickson a partagé des maquettes censées représenter les teintes choisies par Apple.

Un orange inattendu pour un modèle Pro

Les images de Dickson montrent l’iPhone 17 Pro en noir, blanc, bleu foncé et orange. La teinte orange est particulièrement vive et peu habituelle pour les modèles Pro, Apple privilégiant généralement des couleurs plus sobres. Cela pourrait toutefois être lié à l’angle ou à l’éclairage.

Des fuites précédentes avaient suggéré que l’orange pourrait s’approcher davantage d’un cuivré que d’un orange pur. Il faudra donc attendre de voir à quel point la couleur finale correspond à celle des maquettes.

Le bleu foncé est plus conforme à ce que l’on attend d’un iPhone 17 Pro, même si sa saturation reste plus marquée que d’ordinaire. À noter que certaines rumeurs évoquent également un modèle gris, absent ici, ainsi qu’une teinte à changement de couleur qui semblerait blanche mais varierait selon la lumière, et qui n’apparaît pas non plus sur ces images.

Les couleurs possibles de l’iPhone 17 Air

Pour l’iPhone 17 Air, les maquettes le présentent en noir, blanc, or et bleu clair, ce dernier étant similaire à celui du MacBook Air. Ce sont les quatre couleurs qui circulent déjà dans les rumeurs.

Les options pour l’iPhone 17 standard

Les maquettes de l’iPhone 17 standard montrent un noir, un blanc, un bleu et un violet tirant davantage vers le rose. Les rumeurs évoquent un lancement en noir, blanc, gris acier, violet et bleu clair.

Les bleus de l’iPhone 17 et de l’iPhone 17 Air sont proches mais non identiques.

Fiabilité des maquettes

Les maquettes sont souvent précises sur le design, mais les couleurs qu’elles affichent ne reflètent pas toujours parfaitement la réalité. Les différences d’éclairage, de finitions et de matériaux signifient que le produit final est généralement plus séduisant que ce que laissent entrevoir les fuites.