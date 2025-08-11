iPhone 17 : les prix des modèles augmentés de 50 $, selon Jefferies

Apple prévoirait une hausse de prix de 50 $ sur toute la gamme d’iPhone 17 lors de leur lancement en septembre, afin de compenser la hausse des coûts des composants et les droits de douane sur les produits en provenance de Chine, selon une nouvelle note aux investisseurs de l’analyste Edison Lee de Jefferies.

Une hausse sur tous les modèles

Cette augmentation concernerait tous les modèles d’iPhone 17, y compris l’iPhone 17 classique, l’iPhone 17 Air (qui remplacerait le modèle Plus), l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

À titre de comparaison, la gamme actuelle démarre à 799 $ pour l’iPhone 16 et monte jusqu’à 1 199 $ pour l’iPhone 16 Pro Max.

Une prévision appuyée par de bonnes ventes

Cette prévision intervient alors que l’analyste attribue à l’action AAPL une recommandation Hold, en raison des fortes ventes d’iPhone au deuxième trimestre 2025. Les opérateurs télécoms américains auraient enregistré une croissance annuelle de 22 % sur le segment des équipements, soit leur meilleur chiffre depuis six trimestres, selon la note.

Une rumeur déjà évoquée par la presse américaine

En mai, The Wall Street Journal rapportait qu’Apple envisageait déjà d’augmenter les prix de ses futurs iPhone 17. L’entreprise chercherait à accompagner cette hausse potentielle avec de nouvelles fonctionnalités et des changements de design pour justifier le coût auprès des consommateurs, plutôt que de l’expliquer par les droits de douane américains sur les produits importés de Chine.