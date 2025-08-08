Google Pixel 10 Pro Fold : sa commercialisation serait repoussée à octobre

Google présentera sa nouvelle gamme lors de la conférence « Made by Google » le 20 août 2025, avec plusieurs produits attendus : le Pixel 10 Pro Fold, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a. Toutefois, ces trois modèles n’arriveront en boutique que le 9 octobre, alors que les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL seront disponibles dès le 28 août.

Selon WinFuture, des problèmes d’approvisionnement seraient en cause, sans précisions officielles. Des rumeurs évoquent des difficultés liées au nouvel écran et à la charnière repensée du Pixel 10 Pro Fold, à sa certification IP68, ainsi qu’au système de charge revu de la Pixel Watch 4. Le retard des Pixel Buds 2a reste, lui, inexpliqué.

Pas une première

Ce n’est pas une première pour Google : en 2024, le calendrier de lancement avait déjà été échelonné, avec des sorties étalées entre août et septembre. L’entreprise n’avait alors donné aucun détail, et il est probable que la situation se répète cette année.

Le report d’un mois et demi pour la moitié de la gamme risque de freiner l’élan auprès des fans, d’autant que la concurrence se prépare : Apple devrait dévoiler ses iPhone 17 en septembre, tandis que Samsung continue d’avancer sur le segment haut de gamme.

Malgré tout, les fuites laissent entrevoir des évolutions notables : processeur Tensor G5, charge sans fil Qi2 et fonctions IA améliorées pour le Pixel 10 Pro Fold ; meilleure autonomie et nouveau système de charge pour la Pixel Watch 4.

Les précommandes pour les appareils retardés devraient ouvrir dès le 20 août, mais les modalités exactes restent floues. Google semble privilégier la fiabilité et la qualité de production au détriment d’un lancement groupé, un choix stratégique qui pourrait toutefois tester la patience de sa communauté.