ChatGPT : OpenAI lance GPT-5, un modèle plus rapide et plus intelligent

OpenAI vient de lancer GPT-5, décrit comme un grand bond en intelligence et une réduction des hallucinations. L’entreprise affirme que GPT-5 suit mieux les instructions et minimise la complaisance. Selon elle, GPT-5 représente un “bon significatif” par rapport aux générations précédentes.

Des performances en nette hausse

Le modèle offre de meilleures performances en code, maths, écriture, santé, perception visuelle, et plus encore. OpenAI indique que GPT-5 est son meilleur modèle de code à ce jour, avec des progrès en génération front-end complexe et en débogage de larges dépôts.

Écriture et santé: des réponses plus pertinentes

Au-delà du code, GPT-5 améliore ses capacités rédactionnelles et répond plus efficacement aux questions liées à la santé. L’objectif: des réponses plus utiles et plus fiables au quotidien.

Beaucoup moins d’hallucinations et plus d’honnêteté

D’après OpenAI, GPT-5 est “beaucoup moins susceptible d’halluciner” que les modèles précédents. Avec la recherche web activée, ses réponses sont 45 % moins susceptibles de contenir une erreur factuelle que GPT-4o, et en mode réflexion, elles sont 80 % moins susceptibles de comporter des erreurs que OpenAI o3.

GPT-5 est aussi moins enclin à mentir sur ce qu’il peut accomplir ou sur ce qui a été fait. Il communique plus honnêtement ses actions et ses limites lorsque la tâche est impossible, sous-spécifiée ou dépourvue d’outils essentiels.

Quatre personnalités au choix

Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre personnalités: Cynic, Robot, Listener ou Nerd. Ces options sont facultatives et permettent d’ajuster la manière dont ChatGPT interagit et répond aux questions.

Disponibilité et accès

GPT-5 est disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Les abonnés Plus bénéficient d’un quota d’utilisation plus élevé avant l’application d’une limite, et les abonnés Pro peuvent accéder à GPT-5 Pro, une version dotée d’une capacité de raisonnement étendue.

Lorsque l’utilisateur atteint une limite d’usage, ChatGPT bascule vers une version mini de GPT-5 pour les requêtes restantes. GPT-5 remplace GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT-4.1 et GPT-4.5.