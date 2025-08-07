iPhone 17 pro : le zoom 8x expliquerait l’augmentation de la taille du bloc photo

Il y a quelques jours, une rumeur a évoqué que les modèles iPhone 17 Pro pourraient offrir jusqu’à un zoom optique 8x, ce qui expliquerait la présence d’un bloc caméra arrière nettement plus imposant que sur les générations précédentes.

Un objectif téléphoto mobile pour plusieurs distances focales

Plus précisément, la rumeur suggère que l’objectif téléphoto des iPhone 17 Pro pourrait être capable de se déplacer, permettant ainsi de proposer plusieurs longueurs focales. Le leaker affirme que les utilisateurs pourraient alors basculer entre un zoom optique 5x et 8x, sans avoir recours à des techniques comme le recadrage du capteur.

Un objectif téléphoto mobile nécessiterait davantage de composants internes et d’espace, ce qui pourrait justifier l’augmentation de la taille du bloc photo prévue cette année.

Une évolution par rapport à l’iPhone 16 Pro

Sur les iPhone 16 Pro, l’objectif téléphoto a une distance focale fixe de 120 mm et permet un zoom optique unique de 5x. Apple mentionne également une option de zoom optique 2x, mais celle-ci repose en réalité sur l’appareil photo principal et un recadrage logiciel du capteur, une technique qui simule un zoom en recadrant le centre d’une image plus grande.

Parmi les trois objectifs situés à l’arrière de l’iPhone 16 Pro, le téléphoto est positionné à l’extrême droite. Les composants nécessaires au déplacement de l’objectif dans l’iPhone 17 Pro pourraient donc être intégrés au centre du bloc caméra, dans l’espace situé entre les capteurs et les modules LED, microphone arrière et scanner LiDAR.

Pour l’instant, tout cela reste de l’ordre de la spéculation, mais nous devrions connaître les plans exacts d’Apple d’ici environ six semaines.