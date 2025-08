La PS6 pourrait être trois fois plus puissante que la PS5, pour le même prix

Selon des informations relayées par Engadget, la future PlayStation 6 (PS6) pourrait marquer un bond technologique impressionnant sans pour autant alourdir la facture. Une fuite, attribuée au youtubeur Moore’s Law Is Dead, s’appuie sur une présentation interne d’AMD datant de 2023.

Elle laisse entendre que la PS6 offrirait une puissance de rastérisation jusqu’à trois fois supérieure à celle de la PS5, pour un prix de lancement équivalent, soit autour de 499 dollars. Dans un contexte de hausse généralisée des coûts, une telle performance au même tarif représenterait un exploit notable.

Equivalent d’une 4080

Côté composants, la console s’appuierait sur une architecture RDNA 5, couplée à de la mémoire GDDR7, avec des débits de bande passante estimés entre 640 et 768 GB/s, comparables à ceux d’une RTX 4080.

En parallèle, l’efficacité énergétique serait aussi au rendez-vous, avec une consommation maximale avoisinant les 160 W, une baisse significative face à des performances en forte hausse.

La rétrocompatibilité serait également de la partie, avec un support confirmé pour les jeux PS4 et PS5, ce qui rassurerait les joueurs soucieux de conserver leur ludothèque. Autre nouveauté évoquée : une console portable “compagnon”, équipée d’un processeur Zen 6C, de graphismes RDNA 5, d’un slot SSD M.2, d’un écran tactile et d’un port USB-C avec sortie vidéo. Cette machine, attendue entre 400 et 500 dollars, viserait à concurrencer directement la future Switch 2 de Nintendo.

Si ces fuites s’avèrent exactes, Sony pourrait faire le choix stratégique de l’accessibilité et de la performance plutôt que d’itérations coûteuses comme la PS5 Pro, qui pourrait bien rester une exception dans l’histoire de la gamme.