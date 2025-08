Reddit veut devenir un moteur de recherche de référence

Reddit mise sur la valorisation de ses données générées par les utilisateurs, déjà prisées par des géants comme OpenAI et Google, avec lesquels la plateforme a conclu des accords de partage. Parallèlement, l’entreprise investit massivement dans l’amélioration de ses propres capacités de recherche.

Selon son PDG Steve Huffman, l’objectif est clair : faire de Reddit un moteur de recherche incontournable. Avec 416,4 millions d’utilisateurs actifs uniques par semaine, dont 70 millions utilisent la fonction de recherche interne, Reddit perçoit un potentiel considérable.

Propulsé par l’intelligence artificielle

Lancé en décembre 2024, Reddit Answers, son outil de recherche propulsé par l’intelligence artificielle, est passé de 1 à 6 millions d’utilisateurs hebdomadaires en 2025, montrant une adoption rapide.

Reddit compte désormais étendre cet outil à l’échelle mondiale, l’intégrer plus profondément dans la plateforme et en faire une brique centrale de l’expérience utilisateur.

Cette stratégie vise à transformer les visiteurs en quête de conseils en utilisateurs actifs de sa recherche native.

Elle intervient dans un contexte où Google, principale source de trafic de Reddit (jusqu’à 50 %), modifie la donne en intégrant davantage de réponses générées par IA dans ses résultats, limitant ainsi les redirections vers des sites tiers.

Reddit entend donc réduire sa dépendance à l’égard des moteurs externes, tout en capitalisant sur sa base de contenus et ses deux décennies d’existence. L’ajout systématique du mot “Reddit” dans les recherches Google, devenu une habitude pour obtenir des réponses plus authentiques, témoigne de cette valeur perçue.

En parallèle, les partenariats conclus avec Google (60 millions de dollars par an) et OpenAI soutiennent ses ambitions en IA. Mais Reddit veut reprendre la main et devenir une destination directe pour obtenir des réponses humaines fiables issues de ses communautés.