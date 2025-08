L’Epic Games Store va arriver sur le Play Store après la défaite de Google

La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a confirmé une décision historique contraignant Google à assouplir les règles du Play Store sur Android.

Ce jugement, rendu à l’unanimité, fait suite à une plainte antitrust déposée par Epic Games, le studio à l’origine de Fortnite. Il oblige Google à lever les restrictions qui empêchaient jusqu’ici les développeurs de proposer des boutiques alternatives ou des systèmes de facturation indépendants sur Android.

Victoire majeure pour Epic

La juge Margaret McKeown a rappelé que des pratiques a priori légales peuvent être interdites si elles favorisent des comportements anticoncurrentiels. Cette injonction, suspendue pendant la procédure d’appel, marque une victoire majeure pour Epic.

Son PDG, Tim Sweeney, s’est félicité de cette avancée, annonçant l’arrivée prochaine de l’Epic Games Store directement sur le Play Store, en plus de sa disponibilité actuelle via epicgames.com. Google, de son côté, a réagi en dénonçant une décision qu’il juge néfaste pour la sécurité des utilisateurs et l’innovation sur Android. L’entreprise prévoit de se pourvoir en justice.

Ce litige trouve ses racines dans un verdict de décembre 2023, où un jury avait déjà estimé que Google adoptait des pratiques anticoncurrentielles en imposant des restrictions commerciales et en rémunérant certains acteurs pour privilégier son écosystème.

L’ordonnance confirmée aujourd’hui, émise par le juge James Donato en 2024, impose à Google d’ouvrir davantage sa plateforme à la concurrence. Cette décision pourrait redéfinir en profondeur le fonctionnement d’Android, en permettant une plus grande diversité d’offres pour les développeurs et les utilisateurs.

Elle constitue un tournant pour l’écosystème mobile, qui pourrait voir émerger de nouveaux modèles de distribution et de monétisation des applications.