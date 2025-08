Après Nvidia, Microsoft franchit les 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Ce 31 juillet 2025, Microsoft a franchi un cap historique en atteignant pour la première fois une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, rejoignant ainsi Nvidia dans ce cercle très restreint. L’action de l’entreprise a bondi de plus de 4,59 %, atteignant 536,76 dollars, ce qui a permis de franchir ce seuil symbolique.

La veille, le titre avait clôturé à 513,24 dollars, avant de grimper de près de 9 % en post-séance, stimulé par la publication de solides résultats trimestriels. Depuis le début de l’année, l’action Microsoft a progressé de 22 %, surperformant largement l’indice S&P 500, qui n’a gagné que 8 % sur la même période.

Forte progression

Cette forte progression s’explique par une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 18 %, soit le rythme le plus élevé en plus de trois ans. Cette dynamique est portée principalement par la division Azure, le cloud de Microsoft, et par la performance continue du segment de l’intelligence artificielle.

Pour la première fois, Microsoft a révélé un chiffre d’affaires annuel de plus de 75 milliards de dollars pour Azure et ses services cloud associés, en hausse de 34 % par rapport à l’année précédente.

La croissance trimestrielle d’Azure a atteint 39 %, dépassant les prévisions des analystes fixées à 34 %, renforçant le rôle central de l’IA dans la stratégie de croissance de l’entreprise.

Microsoft avait déjà franchi le seuil des 3 000 milliards de dollars en janvier 2024, devenant la deuxième entreprise après Apple à atteindre ce niveau.

Avec cette nouvelle étape, la firme de Redmond devance désormais Apple, dont la valorisation s’élève à environ 3 120 milliards de dollars après une baisse de 17% de son action en 2025. Nvidia, pionnière dans cette course grâce à la forte demande mondiale en GPU pour l’IA, a atteint le cap des 4 000 milliards plus tôt dans le mois.

Microsoft affirme ainsi son leadership dans la course mondiale à l’innovation, portée par le cloud et l’intelligence artificielle.