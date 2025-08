iOS 27 mettra l’accent sur les nouveautés pour l’iPhone pliable d’Apple

Apple commencera bientôt à développer iOS 27 en ajustant sa priorité, afin d’adapter son logiciel phare au tout premier iPhone pliable de la marque, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa récente newsletter Power On, Gurman explique qu’iOS 27 va « prioriser » les fonctionnalités logicielles spécifiquement conçues pour le premier iPhone pliable d’Apple, prévu pour la fin 2026.

Toutefois, Gurman précise également que les utilisateurs classiques d’iPhone n’ont pas à s’inquiéter : cela ne signifie pas que leurs appareils manqueront d’innovations d’interface utilisateur l’année prochaine.

Une réponse à la demande du marché

Compte tenu des sept années d’expérience de Samsung dans le marché des smartphones pliables, le rapport souligne qu’il existe une « forte demande latente » parmi certains utilisateurs Apple pour un appareil pliable fonctionnant sous iOS plutôt que sous Android. Il reste cependant à voir comment cela se traduira sur les ventes aux États-Unis. Gurman estime qu’Apple est davantage influencé par le marché chinois, où les modèles de smartphones pliables au format livre sont préférés aux designs à clapet.

Caractéristiques attendues de l’iPhone pliable

Le premier iPhone pliable d’Apple devrait être lancé l’année prochaine. Il comporterait un écran intérieur d’environ 7,8 pouces et un écran extérieur de 5,5 pouces. L’appareil devrait corriger les défauts fréquemment relevés sur les téléphones pliables actuels, notamment en proposant un pli d’écran moins visible et un mécanisme de charnière amélioré fabriqué à partir de titane et d’acier inoxydable pour une meilleure durabilité.

Le modèle le plus cher jamais lancé par Apple ?

Cet « iPhone Fold » pourrait devenir l’iPhone le plus coûteux jamais commercialisé par Apple, avec des rumeurs évoquant un prix de départ autour de 2 000 dollars. Pour gagner de l’espace à l’intérieur du dispositif, Apple remplacerait Face ID par un système d’authentification Touch ID intégré au bouton latéral. Enfin, des caméras arrière à double objectif de 48 mégapixels devraient également équiper l’appareil.