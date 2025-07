Les Pixel 10 de Google dévoilés le 20 août

Google prévoit de présenter ses derniers smartphones Pixel lors d’un événement qui se tiendra mercredi 20 août. Ces nouveaux modèles seront lancés quelques semaines avant la présentation des prochains iPhone d’Apple.

Le Google Pixel 9 Pro Fold

Une gamme complète de quatre modèles

La nouvelle série Pixel devrait inclure le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold, un smartphone pliant qui marquera une nouvelle étape pour Google.

Un Pixel 10 Pro Fold plus robuste que le Galaxy Z Fold7

D’après les rumeurs, le Pixel 10 Pro Fold ne serait pas aussi fin ni aussi léger que le Galaxy Z Fold7 de Samsung. Toutefois, Google pourrait être le premier à proposer une meilleure résistance aux intempéries sur un smartphone pliant, avec une certification IP68 pour l’eau et la poussière, contre IP48 pour le Z Fold7.

Peu de changements supplémentaires sont attendus, si ce n’est un écran légèrement plus grand et plus lumineux, ainsi qu’une batterie plus imposante pour une autonomie améliorée.

Puce Tensor G5 plus puissante

Le Pixel 10 Pro Fold et les autres modèles de la gamme seront équipés de la nouvelle puce Tensor G5 gravée en 3 nanomètres. Fabriquée par TSMC et non plus par Samsung, cette puce devrait apporter des améliorations notables par rapport au Tensor G4.

Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL conserveront un design et des dimensions similaires à la gamme précédente, mais bénéficieront de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment dans l’édition photo.

Concurrence directe avec l’iPhone 17

Avec cette nouvelle génération, Google vise à concurrencer les iPhone 17. Cependant, Apple ne prévoit pas de lancer d’iPhone pliant avant l’année prochaine, au plus tôt.