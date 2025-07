Battlefield 6 : une première bande-annonce du jeu de guerre dévoilée

Electronic Arts et DICE viennent de dévoiler la toute première bande-annonce de Battlefield 6, un opus très attendu après le lancement mitigé de Battlefield 2042 il y a quatre ans.

Bien que ce nouveau trailer ne montre pas de gameplay, il a été réalisé avec le moteur graphique du jeu, offrant un aperçu du rendu visuel. Parmi les scènes marquantes, on aperçoit le pont de Brooklyn à New York en pleine destruction, illustrant l’ampleur et le ton dramatique du jeu. Cette première vidéo avait été annoncée 48 heures plus tôt, suscitant une forte attente parmi les fans.

Critiques de 2042

Après les critiques adressées à Battlefield 2042 – bugs au lancement, fonctionnalités absentes comme le tableau des scores, et une perte de l’esprit original de la série selon les joueurs – Battlefield 6 semble vouloir renouer avec les fondamentaux de la franchise.

Pour l’instant, aucune information officielle sur le gameplay n’a été révélée, mais DICE donne rendez-vous aux joueurs le 31 juillet à 20h pour la présentation du mode multijoueur, ce qui pourrait marquer un tournant décisif.

D’après plusieurs rumeurs crédibles, la sortie serait fixée au 10 octobre, avec deux éditions : standard (69,99 €) et Phantom (99,99 €), cette dernière étant une version deluxe incluant du contenu supplémentaire.

Une mise à niveau de la version standard vers l’édition Phantom serait proposée à 29,99 €. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, et les précommandes ouvriront également le 31 juillet, en parallèle de la présentation multijoueur.

Reste maintenant à voir si Battlefield 6 saura regagner la confiance d’une communauté exigeante.