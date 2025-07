Une première image pour Battlefield 6, qui sera présenté cette semaine

Après une longue période de rumeurs, Electronic Arts a officiellement confirmé le nom Battlefield 6 et annoncé que le jeu sera présenté le 24 juillet à 16h57 sur YouTube, via une bande-annonce très attendue.

Un teaser diffusé pour l’occasion montre une ville en feu, vraisemblablement New York, avec quatre soldats scrutant un pont de Brooklyn endommagé.

Tournant

Ce choix de décor marque un tournant pour la série, qui, à quelques exceptions près comme Battlefield Hardline, a rarement situé son action dans des villes américaines. La présence de ce lieu emblématique pourrait signaler une nouvelle orientation narrative et esthétique.

En parallèle, EA a confirmé qu’une bêta ouverte sera bientôt accessible, après une longue phase de tests en interne. Les joueurs pourront y tester différentes classes, avec la possibilité d’utiliser des armes verrouillées ou non selon leur rôle.

Ce système suscite déjà des débats, notamment sur la liberté d’équipement des éclaireurs, divisant la communauté sur l’équilibre à trouver entre spécialisation et flexibilité. Ce nouvel opus est également perçu comme une tentative de retour aux sources, dans un contexte délicat pour la franchise.

Battlefield 2042, sorti en 2021, avait déçu une large partie des fans en raison de nombreux bugs et d’une roadmap trop tardive. Bien que la situation du jeu se soit améliorée, la réputation de la série reste entachée.

EA et DICE semblent toutefois vouloir redresser la barre, avec un développement confié à plusieurs studios internes et un budget de plus de 400 millions de dollars, signalant l’importance stratégique du projet.

Malgré ces efforts, le développement n’a pas été de tout repos, marqué par des difficultés techniques et des ajustements constants. Reste à voir si Battlefield 6 parviendra à rallier les fans et à renouer avec le succès passé de la série.