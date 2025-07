AirPods Pro 3 : la solution pour relancer des ventes en stagnation ?

Le marché des AirPods semble à l’arrêt aux États-Unis, mais le lancement des AirPods Pro 3 plus tard cette année pourrait inverser la tendance, selon un nouveau rapport.

Concept (peu probable) d’AirPods Pro 3

Une adoption qui stagne chez les utilisateurs d’iPhone

D’après une étude du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), environ 44 % des propriétaires d’iPhone aux États-Unis utilisent des écouteurs Bluetooth, contre 41 % l’année précédente. Parmi eux, 59 % utilisent des AirPods, une légère hausse par rapport aux 57 % de l’an dernier. En définitive, les AirPods sont utilisés par environ 26 % de tous les possesseurs d’iPhone dans le pays.

Malgré cette reprise, Apple n’enregistre pas de croissance significative au-delà de ses niveaux historiques. Le marché progresse lentement, Apple maintient sa part, mais ne l’accroît pas.

Une concurrence accrue et des promotions massives

Les AirPods sont confrontés à une compétition de plus en plus forte : Samsung, Sony, Bose, sans oublier une multitude d’alternatives bon marché. Lancés en septembre 2022, les AirPods Pro 2 apportaient la puce H2, une meilleure réduction de bruit, une intégration renforcée avec Find My et d’autres améliorations.

Ils ont été proposés à prix cassé lors du Prime Day d’Amazon ce mois-ci : 149 $ au lieu de 249 $. Best Buy et Walmart ont immédiatement aligné leurs prix, même si Apple a conservé son tarif officiel.

Il s’agissait de l’une des plus fortes réductions jamais vues sur le modèle actuel. CIRP suppose qu’Apple et Amazon souhaitaient soit liquider les stocks, soit stimuler massivement les ventes en rognant temporairement sur les marges.

Un lancement attendu pour l’automne

Les AirPods Pro 3 devraient être annoncés plus tard cette année, probablement en même temps que les nouveaux iPhone et Apple Watch en septembre. Le modèle est attendu avec :

une réduction de bruit active améliorée

un meilleur rendu sonore

des ajustements de design

la surveillance de la fréquence cardiaque

Cette nouvelle génération vise à convaincre aussi bien les nouveaux clients que ceux disposant d’anciens modèles ou de batteries affaiblies. CIRP rappelle que les AirPods sont parmi les produits les plus souvent commandés sur Amazon, offrant à Apple une opportunité de dynamiser ses ventes dans un contexte de ralentissement des renouvellements d’iPhone.