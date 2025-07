Nothing lance le Headphone (1), son casque audio transparent circum-auriculaire

Le fabricant de smartphones Nothing a récemment dévoilé le Headphone (1), son tout premier casque audio circum-auriculaire. Ce nouvel accessoire audio a été conçu en collaboration avec la marque haut de gamme d’enceintes KEF.

Un design transparent emblématique

Comme la majorité des produits Nothing, le Headphone (1) arbore un design transparent laissant apparaître ses composants internes. L’effet visuel fonctionne un peu moins bien que sur un smartphone, mais ce casque ne passera clairement pas inaperçu.

Les écouteurs sont de forme rectangulaire, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de PU et un arceau réglable. La coque est composée d’un mélange de plastique et d’aluminium. Contrairement aux smartphones Nothing, aucune lumière glyph ne vient distraire l’utilisateur.

Confort modéré, conception proche des AirPods Max

Les oreillettes sont plus petites que celles de certains casques concurrents, ce qui génère une certaine pression sur les oreilles après un usage prolongé. Le poids est concentré sur les oreillettes, qui serrent assez fort : après quelques heures, cela peut devenir inconfortable. Le ressenti est similaire à celui des AirPods Max, qui ont eux aussi une répartition du poids axée sur les oreillettes.

Une qualité audio équilibrée

Pour un casque vendu 299 dollars, le rendu sonore est très correct, proche de celui proposé par Sony, Bose ou Apple dans la même catégorie. D’origine, les basses sont très présentes, mais l’application Nothing X permet d’ajuster l’égaliseur. En augmentant les médiums et les aigus, l’expérience devient plus équilibrée.

Fonctions avancées et ANC adaptatif

Le Headphone (1) prend en charge des fonctionnalités similaires à celles d’Apple, comme l’audio spatial et le suivi dynamique de la tête. En revanche, il manque les fonctions liées à iCloud, comme le jumelage automatique ou le changement d’appareil intelligent.

La réduction active du bruit (ANC) est bien présente. Grâce à l’ajustement serré du casque, les fuites sonores sont limitées. Le casque scanne l’environnement toutes les 600 ms pour adapter la réduction de bruit de manière dynamique, assurant ainsi une isolation efficace.

Commandes physiques et autonomie généreuse

Le casque est doté de boutons physiques personnalisables. On trouve notamment un bouton bascule pour la lecture audio et une molette pour régler le volume. Il propose aussi une prise jack 3,5 mm, une compatibilité LDAC, et un port USB-C audio.

Côté autonomie, le Headphone (1) offre jusqu’à 35 heures avec ANC activé, et jusqu’à 80 heures sans.