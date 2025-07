L’échec Star Wars Outlaws dû à la licence Star Wars, selon Ubisoft

Sorti en août 2024, Star Wars Outlaws, le dernier jeu d’Ubisoft inspiré de l’univers de George Lucas, n’a pas rencontré le succès commercial attendu. En un mois, le titre ne s’est vendu qu’à un million d’exemplaires, un chiffre bien en deçà des objectifs de l’éditeur.

Lors d’une assemblée avec les actionnaires, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a tenté d’expliquer cet échec. Il a d’abord pointé du doigt l’état actuel de la franchise Star Wars elle-même, estimant que le jeu est arrivé à un moment où la marque souffrait d’une image affaiblie.

Critiques mitigées

Sous l’ère Disney, les films ont reçu des critiques mitigées et, à l’exception de la série Andor, les productions Star Wars diffusées sur Disney+ n’ont pas convaincu une large partie du public.

Cette fragilité a pu freiner l’enthousiasme des joueurs. Guillemot a aussi reconnu que Star Wars Outlaws présentait des défauts techniques au lancement, des éléments « nécessitant encore du polissage ».

Bien que des correctifs aient été apportés peu après la sortie, le mal était fait : les critiques mitigées ont affecté la dynamique commerciale dès les premières semaines.

Malgré le prestige de la licence, le jeu n’a donc pas su séduire massivement, prouvant qu’une marque forte ne suffit pas sans une exécution solide. Ubisoft espère cependant inverser la tendance. Une version améliorée du jeu est en préparation, notamment pour la future Nintendo Switch 2.

Selon Guillemot, cette mouture corrigera les défauts initiaux et pourrait relancer l’intérêt du public. Reste à savoir si cette seconde chance suffira dans un marché où la concurrence est rude et où les attentes des joueurs sont de plus en plus élevées.