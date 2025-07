Xbox : le cloud gaming s’étend aux jeux dématéralisés achetés sur PC

Microsoft étend la fonctionnalité « Stream your own game » de Xbox aux PC Windows, permettant aux joueurs de jouer à distance à leurs jeux numériques depuis le cloud, sans passer par une console.

Pour en bénéficier, il faut être abonné au Game Pass Ultimate et inscrit au programme Xbox Insider. Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie de Microsoft visant à libérer l’écosystème Xbox des contraintes matérielles : l’objectif est d’offrir un accès fluide aux jeux, quelle que soit la plateforme utilisée.

250 jeux compatibles

Cette approche multiplateforme prend de l’ampleur : les jeux Xbox Studios s’ouvrent désormais à la PlayStation et à la Switch, tandis que le Game Pass est accessible non seulement sur les consoles Xbox, mais aussi sur PC, casques Meta Quest et même certains téléviseurs connectés.

En élargissant encore son écosystème, Microsoft cherche à consolider sa position dans le cloud gaming, tout en séduisant un public plus large.

Actuellement, plus de 250 jeux sont compatibles avec le service de cloud gaming Xbox, parmi lesquels Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou Star Wars Outlaws.

Même si beaucoup de ces titres sont déjà disponibles en version native sur PC, jouer via le cloud offre l’avantage d’économiser de l’espace de stockage et d’éviter les temps de téléchargement.

Seuls les jeux achetés en version numérique sont pris en charge, et le service n’est disponible que dans les 28 pays où le Xbox Cloud Gaming est actif.