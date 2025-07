Google propose de passer des appels à votre place avec son IA

Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses services, en déployant trois nouveautés majeures réservées dans un premier temps aux États-Unis.

Les abonnés aux formules Google AI Pro et AI Ultra peuvent désormais accéder à Gemini 2.5 Pro, au mode de recherche avancée Deep Search, ainsi qu’à une fonction d’appels automatisés aux entreprises locales.

Capacités accrues en raisonnement

Dès aujourd’hui, le modèle Gemini 2.5 Pro est disponible dans le Mode IA du moteur de recherche Google. Il s’agit du modèle le plus performant à ce jour, avec des capacités accrues en raisonnement, mathématiques complexes et programmation.

Les utilisateurs peuvent activer ce modèle via un menu déroulant et ainsi bénéficier de réponses plus poussées et documentées, notamment pour des sujets techniques ou professionnels.

Autre nouveauté majeure : Deep Search. Cette fonctionnalité automatise les recherches approfondies en ligne.

En quelques minutes, l’outil effectue des centaines de requêtes, analyse les résultats et livre un résumé structuré et référencé. Idéal pour les étudiants, les chercheurs ou toute personne souhaitant comparer des produits, étudier un sujet ou prendre une décision éclairée.

Enfin, Google ajoute une fonction très concrète : l’IA qui appelle à votre place. Lors d’une recherche locale (par exemple un toiletteur ou un restaurant), l’utilisateur peut cliquer sur « Faire vérifier les prix par l’IA ».

L’IA contacte alors les entreprises pour collecter tarifs et disponibilités, et synthétise les résultats pour l’utilisateur. Cette fonction est accessible à tous aux États-Unis, avec des avantages élargis pour les abonnés premium. Le déploiement mondial est prévu progressivement, sans date annoncée pour l’instant.